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В Португалии расследуют передачу России данных об украинских беженцах

Фото: в Португалии расследуют передачу России данных об украинских беженцах (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Португальская полиция провела обыск в муниципальном центре поддержки беженцев по обвинению в передаче РФ личных данных украинских беженцев. Старт скандала дала публикация газеты Expresso 29 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции говорится, что они обыскали центр поддержки, здание муниципалитета Cетубала, а также ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой являются российские супруги. Также полиция изъяла документы.

В газете утверждалось, что российские супруги с двойным гражданством Игорь Хашин и его жена Юлия, ксерокопировали личные документы беженцев и допрашивали их о местонахождении членов семей в Украине.

Expresso сообщает, что служба безопасности Португалии внимательно следила за деятельностью Хашин с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Как отмечается, городские власти Сетубала, где большинство имеет Коммунистическая партия Португалии, помогали "сотрудничеству" супругов с центром для беженцев.

После публикации этой информации оппозиционные партии призвали к отставке мэра Сетубала Андре Мартинша, который, по их словам, знал о связях между супругами Хашин с российским государством.

Напомним, правительство Португалии одобрило передачу Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных у США. Бронемашины, размещенные в Санта-Маргариде, попросил отправить Киеву Пентагон.

Ранее мы сообщали, что в России было обнаружено 66 лагерей для принудительно депортированных украинцев. Лагеря находятся в бывших советских санаториях и других объектах в таких регионах как Сибирь, Кавказ, Северный Полярный круг и Дальний Восток.

Также мы писали, что российские военные принудительно вывезли во Владивосток 300 жителей Мариуполя. У них нет ни денег, ни связи.

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Беженцы