Португалия передаст Украине 15 бронетранспортеров, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nascer do SOL .

Источник издания в Министерстве обороны сообщил, что правительство Португалии отправит в Украину комплект из 15 гусеничных танков M113 американского производства в рамках поддержки военных усилий против российского вторжения.

Бронемашины были приобретены португальской армией из вторых рук в США по сниженным ценам во время сокращения североамериканского военного персонала, размещенного в Европе в 1990-х годах, в рамках разрядки, последовавшей за окончанием холодной войны с падением Берлинской стены (1989) и распадом Советского Союза (1991).