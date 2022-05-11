У Португалії розслідують передачу Росії даних про українських біженців

У заяві поліції йдеться, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету Сетубала, а також асоціацію мігрантів зі Східної Європи "Єдність", членами якої є російське подружжя. Також поліція вилучила документи.

У газеті стверджувалося, що російське подружжя з подвійним громадянством Ігор Хашин і його дружина Юлія, ксерокопіювали особисті документи біженців і допитували їх про місцеперебування членів сімей в Україні.

Expresso повідомляє, що Служба безпеки Португалії уважно стежила за діяльністю Хашин з моменту анексії Криму у 2014 році.

Як зазначається, міська влада Сетубала, де більшість має Комуністична партія Португалії, допомагала "співпраці" подружжя з центром для біженців.

Після публікації цієї інформації опозиційні партії закликали до відставки мера Сетубала Андре Мартінша, який, за їхніми словами, знав про зв'язки між подружжям Хашин з Російською державою.