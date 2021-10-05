В Португалии начнут делать третью прививку от COVID людям старше 65 лет

Власти Португалии одобрили третью прививку от коронавируса для людей старше 65 лет. Вакцинация бустерной дозой начнется с 11 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTP.
По словам секретаря по вопросам здравоохранения страны Антониу Салеша, Главное управление здравоохранения (DGS) в ближайшие часы выпустит стандарт с технической поддержкой для третьей дозы вакцины или бустерной дозы, отметив, что вакцина начнет вводиться людям, живущим в домах престарелых и старше 80 лет.
"Мы начнем с наиболее уязвимых групп, а именно с жилых домов для пожилых людей, группы старше 80 лет, а затем пойдем по убывающей до группы, равной или превышающей 65 лет, как это было сделано на первом этапе вакцинации от COVID", - заявил он.