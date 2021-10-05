У Португалії почнуть робити третє щеплення від COVID людям старше 65 років

За словами секретаря з питань охорони здоров'я країни Антоніу Салеша, Головне управління охорони здоров'я (DGS) в найближчі години випустить стандарт з технічною підтримкою для третьої дози вакцини або бустерної дози, зазначивши, що вакцина почне вводитися людям, які живуть в будинках престарілих і старше 80 років.

"Ми почнемо з найбільш вразливих груп, а саме з житлових будинків для літніх людей, групи старше 80 років, а потім підемо по спадній до групи, що дорівнює або перевищує 65 років, як це було зроблено на першому етапі вакцинації від COVID", - заявив він.