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В Португалии дорога обрушилась в карьер, есть погибшие

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 12:22
В Португалии дорога обрушилась в карьер, есть погибшие
Фото: обвал дороги в Португалии (facebook.com/antonio.moizao)

Вместе с дорогой в карьер упали две машины с людьми

В Португалии из-за оползня в карьер обрушилась автодорога вместе с машинами. Известно о минимум дву погибших, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Publico.

Инцидент произошел в португальском округе Эвора в карьере, высотой 50 метров. Оползень стал последствием сильных дождей. 

По информации издания, дорога упала в карьер вместе с двумя машинами, в которых были люди. Также с высоты 50 метров упал экскаватор. Людей накрыло тоннами грязи и воды.

Спасатели начали разбирать завали для помощи людям. На данный момент изветсно о двух погибших. По меньшей мере еще четверо человек пропали без вести, их продолжают искать.

 

Фото: обвал дороги в Португалии (facebook.com/antonio.moizao)

Напомним, 10 ноября 2018 на северо-востоке Греции в городе Кавала произошло обрушение автомобильного моста, повреждены несколько транспортных средств. В результате инцидента никто не пострадал, однако в месте обрушения пролетов оказались легковой автомобиль и автокран, которые получили незначительные повреждения.

Также РБК-Украина сообщало на прошлой неделе, что  в Киеве в районе станции метро "Дарница" провалилась часть моста над Броварским проспектом. Вскоре в "Киевавтодоре" заявили, что на мосту в районе метро "Дарница" на ул. Строителей проводят работы по ремонту тротуара, а информация о разрушении не соответствует действительности. 

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