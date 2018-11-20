У Португалії дорога обвалилась в кар'єр, є загиблі

Фото: обвал дороги у Португалії (facebook.com/antonio.moizao)

Разом з дорогою в кар'єр впали дві машини з людьми

В Португалії через зсув в кар'єр обвалилась автодорога разом з машинами. Відомо про щонайменше двох загиблих, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Publico.

Інцидент стався в португальському окрузі Евора в кар'єрі, висотою 50 метрів. Зсув став наслідком сильних дощів.

За інформацією видання, дорога впала в кар'єр разом з двома машинами, в яких були люди. Також з висоти 50 метрів впав екскаватор. Людей накрило тоннами бруду і води.

Рятувальники почали розбирати завали для допомоги людям. На даний момент відомо про двох загиблих. Щонайменше четверо людей зникли безвісти, їх продовжують шукати.

Фото: обвал дороги у Португалії (facebook.com/antonio.moizao)

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РБК-Україна повідомляло минулого тижня, що в Києві в районі станції метро "Дарниця" провалилася частина мосту над Броварським проспектом. Незабаром у "Київавтодорі" заявили, що на мосту в районі метро "Дарниця" на вул. Будівельників проводять роботи з ремонту тротуару, а інформація про руйнування не відповідає дійсності.