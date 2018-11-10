В Греции обрушился автомобильный мост

Фото: обрушение моста в Греции (kathimerini.gr)

Пострадали два транспортных средства

На северо-востоке Греции в городе Кавала произошло обрушение автомобильного моста, повреждены несколько транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

По информации газеты, произошло обрушение нескольких плит моста, общей протяженностью около 15 метров.

В результате инцидента никто не пострадал, однако в месте обрушения пролетов оказались легковой автомобиль и автокран, которые получили незначительные повреждения.

Обрушение конструкций произошло после того, как на мост заехал 50-тонный автокран, поскольку, как отмечается, этот мост не рассчитан на такой вес.

Вследствии аварии была перекрыта трасса, что вызвало крупные заторы.

Фото: обвал моста в Греции

Напомним, 3 ноября в американском штате Мэриленд два человека погибли из-за обрушения в сортировочном центре Amazon. Инцидент произошел в юго-восточном Балтиморе - из-за шторма у здания обрушилась стена.

Также в городе Марсель на юге Франции в понедельник, 5 ноября, обрушились два здания, вследствие чего погибли шесть человек.