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В Киеве на Дарнице провалилась часть моста

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 14:22
В Киеве на Дарнице провалилась часть моста
Фото: в Киеве провалился мост (kiev.informator.ua)

Движение по мосту над Броварским проспектом в первой полосе ограничили

В Киеве сегодня, 16 ноября 2018 года, в районе станции метро "Дарница" провалилась часть моста над Броварским проспектом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, мост провалился на улице Строителей, коммунальщики обнаружили лопнувшую плиту и яму на тротуаре еще около восьми утра во время планового объезда. На данный момент ведутся ремонтные работы, движение по мосту ограничено в первой полосе, проезд планируют восстановить к вечеру.

 

В Киеве на Строителей провалился мост

Опубліковано Информатор Киев П'ятниця, 16 листопад 2018 р.

Отмечается, что по мнению коммунальщиков, провал моста мог произойти из-за тяжелой техники. В частности, причиной могла быть снегоуборочная машина, которая заехала на тротуар.

 

Фото: в Киеве провалился мост (kiev.informator.ua)

Напомним, 25 июля 2018 года в Киеве вследствие сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. Вследствие обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта.

Добавим, РБК-Украина также сообщало, что в январе текущего года в Киеве обвалилась часть конструкций путепровода на улице Комарова (Святошинский район). 

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