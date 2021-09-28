В порту возле Одессы пограничники нашли двух нелегалов, спрятанных в турецких тканях
Фото: пограничники задержали двух нелегалов (скриншот)
В Черноморском порту правоохранители задержали незаконных мигрантов. Они были спрятаны среди турецких тканей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Нелегалов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Иностранцы при себе не имели никаких документов.
Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро. За эти средства они получили возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.
Ранее украинские пограничники задержали трех турецких нелегалов на границе с Польшей.