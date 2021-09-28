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В порту возле Одессы пограничники нашли двух нелегалов, спрятанных в турецких тканях

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Вторник 28 сентября 2021 10:44
В порту возле Одессы пограничники нашли двух нелегалов, спрятанных в турецких тканях Фото: пограничники задержали двух нелегалов (скриншот)
Автор: Инна Собора

В Черноморском порту правоохранители задержали незаконных мигрантов. Они были спрятаны среди турецких тканей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Нелегалов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Иностранцы при себе не имели никаких документов.

Мигранты рассказали, что в порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро. За эти средства они получили возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.

Ранее украинские пограничники задержали трех турецких нелегалов на границе с Польшей.

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