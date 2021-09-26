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На границе с Польшей задержали нескольких турецких нелегалов

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Воскресенье 26 сентября 2021 13:09
На границе с Польшей задержали нескольких турецких нелегалов Фото: задержанные нелегалы (dpsu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Украинские пограничники задержали троих турецких нелегалов на границе с Польшей. Они пытались незаконно проникнуть на территорию Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что пограничный наряд выявил, как в сторону границы движется автомобиль "Вольво", группа реагирования догнала и остановила его для проверки. В автомобиле оказались граждане Турции. Они прибыли в Украину легально, но пытались незаконно проникнуть в Евросоюз.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение.

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Государственная пограничная служба Польша
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