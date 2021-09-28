В порту біля Одеси прикордонники знайшли двох нелегалів, схованих в турецьких тканинах
Фото: прикордонники затримали двох нелегалів (скріншот)
У Чорноморському порту правоохоронці затримали незаконних мігрантів. Вони були сховані серед турецьких тканин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Нелегалів виявили серед вантажу тканини у напівпричепі турецької реєстрації. Іноземці при собі не мали жодних документів.
Мігранти розповіли, що у порту Туреччини кожен з них заплатив по 7 тисяч євро. За ці кошти вони отримали можливість подорожувати замкненими у напівпричепі.
Раніше українські прикордонники затримали трьох турецьких нелегалів на кордоні з Польщею.