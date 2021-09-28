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В порту біля Одеси прикордонники знайшли двох нелегалів, схованих в турецьких тканинах

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Вівторок 28 вересня 2021 10:44
В порту біля Одеси прикордонники знайшли двох нелегалів, схованих в турецьких тканинах Фото: прикордонники затримали двох нелегалів (скріншот)
Автор: Инна Собора

У Чорноморському порту правоохоронці затримали незаконних мігрантів. Вони були сховані серед турецьких тканин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Нелегалів виявили серед вантажу тканини у напівпричепі турецької реєстрації. Іноземці при собі не мали жодних документів.

Мігранти розповіли, що у порту Туреччини кожен з них заплатив по 7 тисяч євро. За ці кошти вони отримали можливість подорожувати замкненими у напівпричепі.

Раніше українські прикордонники затримали трьох турецьких нелегалів на кордоні з Польщею.

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