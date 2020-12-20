В порту возле Одессы обнаружили более 50 кг кокаина

В морском порту "Южный" Одесской области пограничники обнаружили 54 кг кокаина стоимостью 12 млн долларов на черном рынке. Наркотики прибыли в Украину из Эквадора.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Кокаин был расфасован в 46 брикетах и спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов.

Правоохранители знали, что конечным пунктом доставки товара должна была быть одна из стран ЕС.

По данному факту начато уголовное производство по ст.305 УКУ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Ранее РБК-Украина писало, что за 2020 год пограничники обнаружили более 600 килограммов наркотических средств. В частности почти 460 килограммов кокаина.

Также недавно Служба безопасности Украины задержала группировку, которая получало миллионные "доходы" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Они отправляли "товар" с разных регионов страны.