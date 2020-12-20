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В порту возле Одессы обнаружили более 50 кг кокаина

Автор: Даша Харченко

В морском порту "Южный" Одесской области пограничники обнаружили 54 кг кокаина стоимостью 12 млн долларов на черном рынке. Наркотики прибыли в Украину из Эквадора.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Кокаин был расфасован в 46 брикетах и спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов.

Правоохранители знали, что конечным пунктом доставки товара должна была быть одна из стран ЕС.

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По данному факту начато уголовное производство по ст.305 УКУ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Ранее РБК-Украина писало, что за 2020 год пограничники обнаружили более 600 килограммов наркотических средств. В частности почти 460 килограммов кокаина.

Также недавно Служба безопасности Украины задержала группировку, которая получало миллионные "доходы" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Они отправляли "товар" с разных регионов страны.

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