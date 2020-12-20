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В порту біля Одеси виявили понад 50 кг кокаїну

Автор: Даша Харченко

У морському порту "Південний", що на Одещині, прикордонники виявили 54 кг кокаїну вартістю 12 млн доларів на чорному ринку. Наркотики прибули в Україну з Еквадору.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Кокаїн був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнера. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів.

Правоохоронці знали, що кінцевим пунктом доставлення товару мала бути одна з країн ЄС.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Раніше РБК-Україна писало, що за 2020 рік прикордонники виявили понад 600 кілограмів наркотичних засобів. Зокрема майже 460 кілограмів кокаїну.

Також нещодавно Служба безпеки України затримала угрупування, яке одержувало мільйонні "прибутки" від збуту гуртових партій наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони відсилали "товар" до різних регіонів країни.

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