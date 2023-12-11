UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Порту" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" досі претендують на плей-офф головного єврокубка (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" у фінальному турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 протистоятиме "Порту" на виїзді.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Порту" – "Шахтар" відбудеться на Піренеях 13 грудня. Поєдинок прийме арена "Драгау". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Роберто Моралес і Вадим Шевякін. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, гостями якої будуть колишні нападники збірної України Сергій Нагорняк і Артем Кравець.

Наразі "Шахтар" гарантував виступи навесні в єврокубках загалом. У фінальному ж турі групового етапу Ліги чемпіонів визначиться доля команди Маріно Пушіча. У разі перемоги над "Порту" донеччани зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у випадку поразки від "драконів" – у плей-офф Ліги Європи.

До слова, раніше "Шахтар" здобув перемогу над "Вересом" і зимуватиме на 4-й сходинці УПЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПортуШахтарЛіга чемпіонівMegogoВоля