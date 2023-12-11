"Порту" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Матч "Порту" – "Шахтар" відбудеться на Піренеях 13 грудня. Поєдинок прийме арена "Драгау". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплатах "Максимальна" та "Спорт". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Роберто Моралес і Вадим Шевякін. За годину до стартового свистка розпочнеться передматчева студія, гостями якої будуть колишні нападники збірної України Сергій Нагорняк і Артем Кравець.

Наразі "Шахтар" гарантував виступи навесні в єврокубках загалом. У фінальному ж турі групового етапу Ліги чемпіонів визначиться доля команди Маріно Пушіча. У разі перемоги над "Порту" донеччани зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у випадку поразки від "драконів" – у плей-офф Ліги Європи.