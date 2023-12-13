"Порту" – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів

"Порту" – "Шахтар"

13 грудня, 22:00, Порту, "Драгау", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Чемпіон України підійшов до головного протистояння першої половини сезону. "Гірники" зберегли до останнього інтригу в квартеті H головного єврокубка. Родзинкою процесу визначення володаря другої путівки в плей-офф буде очний матч із "драконами", яким у вересні "Шахтар" програв без шансів.

Із тих пір не один став витік. "Гірники" транзитом через руки Даріо Срни перейшли під опіку Маріно Пушіча. Під керівництвом нового головного тренера "Шахтар" заклав цікаву тенденцію – чергувати яскраві поєдинки в Лізі чемпіонів із блідими в чемпіонаті України. Непоганий заспів реваншу проти "Порту".

"Дракони" в нинішньому сезоні далекі від статусу неприступної фортеці. Поруч із двома впевненими перемогами над бельгійським "Антверпеном" були, хай гідні, але поразки від іспанської "Барселони". Програв "Порту" й принциповий матч Прімейри "Бенфіці", а від скромного "Ешторіла" встиг постраждати двічі (чемпіонат, Кубок ліги).

Тим не менше, команді Сержіу Консейсау буде легше. "Дракони" гратимуть у власному лігві, їх задовольнить нічия, а лідер атак португальського гранда Еванілсон прагне зробити цей сезон найрезультативнішим у кар'єрі. "Шахтарю" буде важкувато в цьому малому фіналі.

"Ми досягли нашої головної мети – залишитися в Європі, але ми дуже амбітні та прагнемо більшого. "Порту" – вкрай стабільна та організована команда, яку складно обіграти. Це буде нелегким завдання і для нас, і для них. Ця гра, думаю, буде найскладнішою для обох команд. Спробуємо грати в свій футбол, але не бути наївними", – заявив Пушіч.

Травмовані: Маркано, Жоау Маріу, Верон – Конопля, Чигринський

Під питанням: Венделл ("Порту")

Орієнтовні склади на матч "Порту" – "Шахтар"

"Порту": Діогу Кошта – Санчес, Пепе (П), Карму, Зайду – Пепе (Б), Варела, Еустакіо, Галено – Таремі, Еванілсон

"Шахтар": Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азарові – Степаненко – Зубков, Судаков, Криськів, Невертон – Сікан

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

"Порту" заздалегідь отримав статус фаворита протистояння. Проте, "Шахтарю" не звикати до ролі андердога на європейській арені. Можливо, така короткозорість оглядачів лише на користь "гірникам". Підопічні Пушіча обов'язково спробують осоромити букмекерів. Утім, враховуючи всі чесноти та вади обох команд, найвірогіднішим підсумком буде бойова нічия.