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"Порту" – "Шахтар": хто полетів на доленосний матч Ліги чемпіонів

Порту, Вівторок 12 грудня 2023 10:41
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"Порту" – "Шахтар": хто полетів на доленосний матч Ліги чемпіонів Фото: "Гірники" здійснили переліт із польського Жешува на Піренеї (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Делегація донецького "Шахтаря" прилетіла до Португалії на поєдинок фінального туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 проти місцевого "Порту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Порту" – "Шахтар" відбудеться на Піренеях 13 грудня. Поєдинок прийме арена "Драгау". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

"Гірники" подолали непростий шлях до Порту. У понеділок "Шахтар" провів ранкове тренування у Львові, а звідти автобусом поїхав до польського Жешува. З місцевого ж аеропорту перша команда, юнацький склад і менеджмент полетіли до Португалії.

Керманич "гірників" Маріно Пушіч привіз 28 виконавців. Не допоможуть "Шахтарю" травмовані оборонці Конопля і Чигринський. Натомість найбільший вибір тренерський штаб чемпіона України матиме в середній лінії (12 футболістів).

Склад першої команди "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів 13 грудня:

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський

Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Педрінью, Міроші, Козік, Ракицький

Півзахисники: Кастільйо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Невертон, Кащук

Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі

&quot;Порту&quot; – &quot;Шахтар&quot;: хто полетів на доленосний матч Ліги чемпіонів

Наразі "Шахтар" гарантував виступи навесні в єврокубках загалом. У фінальному ж турі групового етапу Ліги чемпіонів визначиться доля підопічних Пушіча. У разі перемоги над "Порту" донеччани зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у випадку поразки від "драконів" – у плей-офф Ліги Європи.

До слова, раніше "Шахтар" здобув перемогу над "Вересом" і зимуватиме на 4-й сходинці УПЛ.

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Шахтар Порту Ліга чемпіонів
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