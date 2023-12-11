"Порту" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч "Порту" – "Шахтер" состоится на Пиренеях 13 декабря. Поединок примет арена "Драгау". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч Роберто Моралес и Вадим Шевякин. За час до стартового свистка начнется предматчевая студия, гостями которой будут бывшие нападающие сборной Украины Сергей Нагорняк и Артем Кравец.

"Шахтер" гарантировал выступления весной в еврокубках в целом. В финальном туре группового этапа Лиги чемпионов определится судьба команды Марино Пушича. В случае победы над "Порту" дончане сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, в случае поражения от "драконов" – в плей-офф Лиги Европы.