У порту Румунії вибухнув український дрон, але за цим стоїть Росія, - ВМС

Вибух у порту Румунії

Нагадаємо, вранці 5 червня у порту Констанца у Румунії стався вибух морського безпілотника.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але влада активувала Червоний план втручання - спеціальний протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки.

У Міноборони країни повідомили, що дрон нібито схожий на той, який використовується на війні в Україні. Йдеться про Magura V5.

Військові також зазначили, що вибух не був контрольованим. Незрозуміло, як морський безпілотник опинився в порту.

Також ЗМІ повідомили, що в прибережній зоні порту Констанца було виявлено ще чотири човни з вибухівкою.