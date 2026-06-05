В порту Румынии взорвался украинский дрон, но за этим стоит Россия, - ВМС

Морской дрон, который сегодня взорвался в румынском порту Констанца, был украинским. Однако оказался он там из-за действий России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.
"Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВСУ под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии", - говорится в сообщении.
В ВМС Украины отметили, что предоставили всю необходимую информацию Военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения.
Напомним, утром 5 июня в порту Констанца в Румынии произошел взрыв морского беспилотника.
В результате взрыва никто не пострадал, но власти активировали Красный план вмешательства - специальный протокол реагирования на чрезвычайные происшествия повышенной опасности.
В Минобороны страны сообщили, что дрон якобы похож на тот, который используется на войне в Украине. Речь идет о Magura V5.
Военные также отметили, что взрыв не был контролируемым. Непонятно, как морской беспилотник оказался в порту.
Также СМИ сообщили, что в прибрежной зоне порта Констанца было обнаружено еще четыре лодки со взрывчаткой.