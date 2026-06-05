В порту Румынии взорвался украинский дрон, но за этим стоит Россия, - ВМС

Взрыв в порту Румынии

Напомним, утром 5 июня в порту Констанца в Румынии произошел взрыв морского беспилотника.

В результате взрыва никто не пострадал, но власти активировали Красный план вмешательства - специальный протокол реагирования на чрезвычайные происшествия повышенной опасности.

В Минобороны страны сообщили, что дрон якобы похож на тот, который используется на войне в Украине. Речь идет о Magura V5.

Военные также отметили, что взрыв не был контролируемым. Непонятно, как морской беспилотник оказался в порту.

Также СМИ сообщили, что в прибрежной зоне порта Констанца было обнаружено еще четыре лодки со взрывчаткой.