В порту Румынии взорвался украинский дрон, но за этим стоит Россия, - ВМС

Фото: в порту Румынии взорвался украинский дрон, но за этим стоит Россия (Getty Images)

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Морской дрон, который сегодня взорвался в румынском порту Констанца, был украинским. Однако оказался он там из-за действий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.

"Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВСУ под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии", - говорится в сообщении. В ВМС Украины отметили, что предоставили всю необходимую информацию Военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения. Читайте также: В ЕС после взрыва морского дрона в Румынии увидели "прямую угрозу" от войны РФ