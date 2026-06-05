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В порту Румынии взорвался украинский дрон, но за этим стоит Россия, - ВМС

15:01 05.06.2026 Пт
2 мин
Как беспилотник оказался в соседней стране?
aimg Татьяна Степанова
В порту Румынии взорвался украинский дрон, но за этим стоит Россия, - ВМС Фото: в порту Румынии взорвался украинский дрон, но за этим стоит Россия (Getty Images)
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Морской дрон, который сегодня взорвался в румынском порту Констанца, был украинским. Однако оказался он там из-за действий России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.

"Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВСУ под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии", - говорится в сообщении.

В ВМС Украины отметили, что предоставили всю необходимую информацию Военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения.

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Взрыв в порту Румынии

Напомним, утром 5 июня в порту Констанца в Румынии произошел взрыв морского беспилотника.

В результате взрыва никто не пострадал, но власти активировали Красный план вмешательства - специальный протокол реагирования на чрезвычайные происшествия повышенной опасности.

В Минобороны страны сообщили, что дрон якобы похож на тот, который используется на войне в Украине. Речь идет о Magura V5.

Военные также отметили, что взрыв не был контролируемым. Непонятно, как морской беспилотник оказался в порту.

Также СМИ сообщили, что в прибрежной зоне порта Констанца было обнаружено еще четыре лодки со взрывчаткой.

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