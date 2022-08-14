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В порту оккупированного Бердянска сильный пожар

Фото: в порту оккупированного Бердянска сильный пожар (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Сергей Пышкин

В порту Бердянска что-то сильно горит. В городе виднеется облако дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Говорят, дух острова "Змеебаевка" достался временно оккупированному Бердянску", - пишет Братчук.

Как отмечает пресс-секретарь Одесской ОВА, подробности уточняются.

Обновлено от 18:00

Как сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов, горели бочки с моторным маслом на одном из причалов. Пожар уже потушен, пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за сварочных работ, которые проводились неподалеку.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно возле оккупированного Бердянска прогремел мощный взрыв.

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БердянскЗапорожская область