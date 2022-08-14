В порту оккупированного Бердянска сильный пожар

В порту Бердянска что-то сильно горит. В городе виднеется облако дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Говорят, дух острова "Змеебаевка" достался временно оккупированному Бердянску", - пишет Братчук.
Как отмечает пресс-секретарь Одесской ОВА, подробности уточняются.
Обновлено от 18:00
Как сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов, горели бочки с моторным маслом на одном из причалов. Пожар уже потушен, пострадавших нет.
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за сварочных работ, которые проводились неподалеку.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно возле оккупированного Бердянска прогремел мощный взрыв.
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