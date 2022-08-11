Под Бердянском произошел мощный взрыв: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Бердянск Сейчас".

"Местные жители сообщают о мощном взрыве в пригороде Бердянска. Взрывную волну и громкий звук больше всех слышали жители отдаленных микрорайонов со стороны Мариуполя", - говорится в сообщении.

Предположительно, взрыв мог произойти на Азовском побережье села Новопетровка. Там российские войска разместились на бывших базах отдыха.