В порту окупованого Бердянська сильна пожежа

В порту Бердянська щось сильно горить. В місті видніється хмара диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Кажуть, дух острова "Змієбаївка" дістався тимчасово окупованого Бердянська", - пише Братчук.
Як відзначає речник Одеської ОВА, подробиці уточнюються.
Оновлено від 18:00
Як повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, горіли бочки з моторним маслом на одному з причалів. Пожежу вже загашено, постраждалих немає.
За попередніми даними, пожежа могла статися через зварювальні роботи, які проводилися неподалік.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно біля окупованого Бердянська прогримів потужний вибух.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.