В порту окупованого Бердянська сильна пожежа

"Кажуть, дух острова "Змієбаївка" дістався тимчасово окупованого Бердянська", - пише Братчук.

Як відзначає речник Одеської ОВА, подробиці уточнюються.

Оновлено від 18:00

Як повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, горіли бочки з моторним маслом на одному з причалів. Пожежу вже загашено, постраждалих немає.

За попередніми даними, пожежа могла статися через зварювальні роботи, які проводилися неподалік.