В порту Мариуполя зафиксировали движение судов. Оккупанты заявили, что хотят вывезти металл

Согласно снимкам Planet Labs, в мариупольском порту заметили движение судов Lady Augusta и Tzarevna. С помощью них оккупанты могут вывозить металл и зерно.

Журналисты установили, что зерно, которое сейчас находится в Мариуполе, принадлежит Украине, а большая часть металла является продукцией компании "Метинвест" олигарха Рината Ахметова.

В то же время самопровозглашенный "мэр" Константин Иващенко в эфире российских СМИ сообщил о якобы возобновлении работы порта и намерении отправить в Ростов-на-Дону первое судно с краденой украинской металлопродукцией.

"В порт уже принято на работу около 400 человек, разобраны завалы. А самое главное, порт готовится к первой отгрузке... В ближайшие дни около 3 тысяч тонн металлопродукции будет отправлено в Ростов-на-Дону", - заявил коллаборант.