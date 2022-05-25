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В порту Мариуполя зафиксировали движение судов. Оккупанты заявили, что хотят вывезти металл

Фото: в порту Мариуполя зафиксировали движение грузовых судов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спутник зафиксировал движение грузовых судов в порту Мариуполя. Корабли переместились к причалам, где отгружают продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Согласно снимкам Planet Labs, в мариупольском порту заметили движение судов Lady Augusta и Tzarevna. С помощью них оккупанты могут вывозить металл и зерно.

Журналисты установили, что зерно, которое сейчас находится в Мариуполе, принадлежит Украине, а большая часть металла является продукцией компании "Метинвест" олигарха Рината Ахметова.

В то же время самопровозглашенный "мэр" Константин Иващенко в эфире российских СМИ сообщил о якобы возобновлении работы порта и намерении отправить в Ростов-на-Дону первое судно с краденой украинской металлопродукцией.

"В порт уже принято на работу около 400 человек, разобраны завалы. А самое главное, порт готовится к первой отгрузке... В ближайшие дни около 3 тысяч тонн металлопродукции будет отправлено в Ростов-на-Дону", - заявил коллаборант.

Фото: судна в порту Мариуполя (t.me/cxemu)

Напомним, что на спутниковых снимках заметили, как в Севастополе на российские корабли загружают украинское зерно.

Также спутник зафиксировал движение российского корабля с краденым украинским зерном.

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