На спутниковых снимках видно, как на российские корабли в Крыму грузят украинское зерно

На новых снимках спутников компании Maxar Technologies видно, как на российские суда в оккупированном Севастополе загружается украденное украинское зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

На опубликованных спутниковых снимках, датируемых 19 и 21, мая видны два грузовых корабля, которые ходят под российским флагом - "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка". Они пришвартованы в порту Севастополя, и на них грузят зерно, которое сыпется из ленты в открытый трюм.

Спутниковые снимки Maxar Technologies

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба корабля покинули порт: "Матрос Позинич", который плывет через Эгейское море в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

В издании отмечают, что трудно сказать наверняка, загружается ли судно на фото украденным украинским зерном. Но оккупированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственным производством украинских регионов Херсонской и Запорожской областей.