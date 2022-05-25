RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У порту Маріуполя зафіксували рух суден. Окупанти заявили, що хочуть вивезти метал

Фото: у порту Маріуполя зафіксували рух вантажних суден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Супутник зафіксував рух вантажних суден у порту Маріуполя. Кораблі перемістились до причалів, де відвантажують продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Згідно зі знімками Planet Labs, у маріупольському порту помітили рух суден Lady Augusta та Tzarevna. За допомогою них окупанти можуть вивозити метал та зерно.

Журналісти встановили, що зерно, яке наразі знаходиться у Маріуполі, належить Україні, а більша частина металу є продукцією компанії "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова.

Водночас самопроголошений "мер" Костянтин Іващенко в ефірі російських ЗМІ повідомив про нібито відновлення роботи порту та намір відправити у Ростов-на-Дону перше судно з краденою українською металопродукцією.

"У порт вже прийнято на роботу близько 400 людей, розібрано завали. А саме головне, порт готується до першого відвантаження... У найближчі дні близько 3 тисяч тонн металопродукції буде відправлено у Ростов-на-Дону", - заявив колаборант.

Фото: судна у порту Маріуполя (t.me/cxemu)

Нагадаємо, що на супутникових знімках помітили, як у Севастополі на російські кораблі завантажують українське зерно.

Також супутник зафіксував рух російського корабля з краденим українським зерном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України