В порту Мариуполя арестовали 3000 тонн продукции из "ЛНР"

Фото: место происшествия (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Генпрокурор назвал арест продукции Алчевского меткомбината "нашим ответом санкциям", которые ввела Россия против украинцев

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об аресте более 3000 тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который был принудительно "национализирован" подконтрольными РФ боевиками "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook генпрокурора.

"В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", - заявил он.

Наша відповідь «санкціям» В порту Маріуполя арештовано понад 3000 тон продукції захопленого окупантами... Опубліковано Юрієм Луценком Четвер, 1 листопад 2018 р.

По словам Луценко, лица, причастные к перевозке данной продукции, будут привлечены к уголовной ответственности "за финансирование терроризма". Генпрокурор назвал арест продукции Алчевского меткомбината "нашим ответом санкциям", которые ввела Россия против украинцев.

Отметим, сегодня, 1 ноября, Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний.

В санкционный список попали спикер Верховной рады Андрей Парубий, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, генпрокурор Юрий Луценко, главный военный прокурор Анатолий Матиос, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, сын президента Украины Алексей Порошенко и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.