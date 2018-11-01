В порту Маріуполя заарештували 3000 тонн продукції з "ЛНР"

Фото: місце події (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Генпрокурор назвав арешт продукції Алчевського меткомбінату "нашою відповіддю санкцій", які ввела Росія проти українців

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про арешт понад 3000 тонн продукції Алчевського металургійного комбінату, який був примусово "націоналізовано" підконтрольними РФ бойовиками "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook генпрокурора.

"В порту Маріуполя заарештовано понад 3000 тонн продукції захопленого окупантами Алчевського меткомбінату, яка перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгії", - заявив він.

Наша відповідь «санкціям» В порту Маріуполя арештовано понад 3000 тон продукції захопленого окупантами... Опубліковано Юрієм Луценком Четвер, 1 листопад 2018 р.

За словами Луценка, особи, причетні до перевезення даної продукції, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності "за фінансування тероризму". Генпрокурор назвав арешт продукції Алчевського меткомбінату "нашою відповіддю санкцій", які ввела Росія проти українців.

Зазначимо, сьогодні, 1 листопада, Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній.

У санкційний список потрапили спікер Верховної ради Андрій Парубій, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, міністр оборони Степан Полторак, керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв, генпрокурор Юрій Луценко, головний військовий прокурор Анатолій Матіос, глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, син президента України Олексій Порошенко і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк