Портовые сборы в украинских портах одни из самых высоких в мире, - УкрФА

Портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона и экономически не обоснованы, их нужно снижать. Об этом заявил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) Сергей Кудрявцев, передает РБК-Украина.

"Портовые сборы в украинских портах - самые высокие в Черном море (больше чем на 50%) и одни из самых высоких в мире. В украинских портах на каждую тонну груза приходится $2-$2,5 (в портах Николаевского региона - $4-$6 за счет больших затрат на проход канала) дисбурсментских расходов (расходы судна, производимые во время его нахождения в порту)", - рассказал Кудрявцев.

По его словам, ставки портовых сборов в наших портах не имеют под собой никакого экономического обоснования, при этом их высокий уровень не сказывается на развитии портовой инфраструктуры.

"Ежегодно государство собирает около 5-6 млрд грн портовых сборов, но это слабо влияет на развитие портовой инфраструктуры", - подчеркнул Кудрявцев.

Он также рассказал, что ранее разрабатывалась методика определения ставок портовых сборов при участии специалистов Мирового банка, согласно которой предполагалось снизить действующие ставки на 60%. Что, по его словам, в среднесрочной перспективе дало бы серьезный экономический эффект за счет привлечения грузопотоков в украинские порты.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев считает, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.

Кроме того, генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что снижение портовых сборов уменьшит стоимость продукции предприятий горно-металлургического комплекса и повысит конкурентоспособность украинского экспорта.