Из портов Одессы вышел очередной караван с украинским продовольствием

В субботу, 10 сентября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли еще 5 судов с украинским продовольствием. Часть из них направляются в Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры .

Фото: из украинских портов вышли еще 5 судов с продовольствием (facebook.com/MinInfra.UA)

Напомним, вчера в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре". 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Благодаря ему цены на пшеницу снизились.

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