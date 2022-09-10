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З портів Одеси вийшов черговий караван з українським продовольством

Фото: з портів Одеси вийшов черговий караван з українським продовольством (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу, 10 вересня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли ще 5 суден з українським продовольством. Частина з них прямують до Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

експортовано 2,6 млн тонн української агропродукції.

Фото: з українських портів вийшли ще 5 суден з продовольством (facebook.com/MinInfra.UA)

Нагадаємо, вчора в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках "зернової ініціативи".

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий Коридор". 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки йому ціни на пшеницю знизилися.

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Одесапорт