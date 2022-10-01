З портів України сьогодні вийшли "зерновим коридором" ще 11 суден: що везуть і куди

У суботу, 1 жовтня, в рамках реалізації "зернового коридору" з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вийшли 11 суден. На їх борту 217,6 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури.

Всього з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 5,7 млн тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

При цьому у Туреччині заявили про те, що вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

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