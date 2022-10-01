Из портов Украины сегодня вышли по "зерновому коридору" еще 11 судов: что везут и куда

В субботу, 1 октября, в рамках реализации "зернового коридора" из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли 11 судов. На их борту 217,6 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Всего из украинских портов вышли 252 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 5,7 млн. тонн агропродукции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

При этом в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.

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