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Из портов Украины сегодня вышли по "зерновому коридору" еще 11 судов: что везут и куда

Фото: еще 11 судов вышли 1 октября из портов Украины по "зерновому коридору" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 1 октября, в рамках реализации "зернового коридора" из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли 11 судов. На их борту 217,6 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

А именно:

  • балкер QUEEN LILA, перевозящий 29 тыс. тонн ячменя в Ливию; балкеры STELLINA, QUEEN LILA, INANDI, SAM вышли из порта Одессы;
  • из порта Черноморска вышли FORTUNE EXPRESS, S DREAM, LILA II, BARON;
  • из порта "Южный" - LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 5,7 млн. тонн агропродукции", - говорится в сообщении.

Всего из украинских портов вышли 252 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

При этом в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.

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