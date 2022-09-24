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З портів Одеси вийшов черговий караван з українським продовольством: куди прямують

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Одеса, Субота 24 вересня 2022 11:54
З портів Одеси вийшов черговий караван з українським продовольством: куди прямують Фото: з портів Одеси вийшов черговий караван із українським продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З портів Одеси та Чорноморська сьогодні вийшли ще 6 суден із українським продовольством. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Фото: судна з портів Одеси 24 вересня (facebook.com/MinInfra.UA)

Загалом сьогодні з портів Одеси мають вирушити 8 суден.

"Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська вирушать 8 суден, на борту яких 131,3 тисячі тонн агропродукції. Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи. Станом на 10:00 6 суден уже вийшли з портів, об'єднавшись у караван, а ще два чекають своєї черги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, вчора з портів Одеси вийшли ще 11 суден із українським продовольством.

Також ми писали, що 22 вересня четверте зафрахтоване ООН судно вирушило з українською пшеницею до Афганістану. На його борту 30 тисяч тонн продукції.

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