З портів Одеси вийшов черговий караван з українським продовольством: куди прямують

З портів Одеси та Чорноморська сьогодні вийшли ще 6 суден із українським продовольством. Вони прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .

Фото: судна з портів Одеси 24 вересня (facebook.com/MinInfra.UA)

Загалом сьогодні з портів Одеси мають вирушити 8 суден.

"Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська вирушать 8 суден, на борту яких 131,3 тисячі тонн агропродукції. Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи. Станом на 10:00 6 суден уже вийшли з портів, об'єднавшись у караван, а ще два чекають своєї черги", - йдеться у повідомленні.