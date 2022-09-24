Из портов Одессы вышел очередной караван с украинским продовольствием: куда направляются

Из портов Одессы и Черноморска сегодня вышли еще 6 суден с украинским продовольствием. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры .

Фото: суда, вышедшие из портов Одессы 24 сентября (facebook.com/MinInfra.UA)

Всего сегодня из портов Одессы должны отправится 8 судов.

"Сегодня из портов Одессы и Черноморска отправятся 8 судов, на борту которых 131,3 тысяч тонн агропродукции. Продовольствие предназначено для стран Африки, Азии и Европы. По состоянию на 10:00 6 судов уже вышли из портов, объединившись в караван, а еще два ждут своей очередью", - говорится в сообщении.