З портів Одеси вийшов черговий караван із продовольством: куди прямує

"5 суден із 122,3 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тисяч тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тисячі тонн ріпаку до Пакистану", - йдеться у повідомленні.

Фото: судна, що вийшли з одеських портів у понеділок, 17 жовтня (t.me/miUkraune)

З початку реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 350 суден із 7,8 млнм тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.