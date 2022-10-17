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З портів Одеси вийшов черговий караван із продовольством: куди прямує

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Понеділок 17 жовтня 2022 14:14
З портів Одеси вийшов черговий караван із продовольством: куди прямує Фото: з портів Одеси вийшов черговий караван із продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Із портів Одеси у понеділок, 17 жовтня, в рамках "зернової ініціативи" вийшли ще 5 суден із українським продовольством. На їхньому борту 122,3 тисячі тонн агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

"5 суден із 122,3 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер NEW LIBERTY, який доставить 25 тисяч тонн пшениці до Кенії. Балкер CHOLA TREASURE доставить 61,8 тисячі тонн ріпаку до Пакистану", - йдеться у повідомленні.

Фото: судна, що вийшли з одеських портів у понеділок, 17 жовтня (t.me/miUkraune)

З початку реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 350 суден із 7,8 млнм тонн агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН та Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Угоду щодо експорту українського продовольства, термін дії якого визначався до 22 листопада, продовжать і надалі.

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