Из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием: куда направляется
Из портов Одессы в понедельник, 17 октября, в рамках "зерновой инициативы" вышли еще 5 судов с украинским продовольствием. На их борту 122,3 тысячи тонн агропродукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.
"5 судов с 122,3 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер NEW LIBERTY, который доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Кению. Балкер CHOLA TREASURE доставит 61,8 тысячи тонн рапса в Пакистан", - говорится в сообщении.
Фото: суда, вышедшие из одесских портов в понедельник, 17 октября (t.me/miUkraune)
С начала реализации "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 350 судов из 7,8 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.
Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.
Соглашение по экспорту украинского продовольствия, срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше.
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