З портів Одеси вийшов черговий караван із продовольством: куди прямує

З українських портів вийшли ще 3 судна з агропродукцією. Вони прямують споживачам до Африки та Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .

"Серед них балкери SUPER ARSENAL, який доставляє 27,5 тисячі тонн кукурудзи в Туніс, і SEA LUCK, який доставляє 13,5 тисячі тонн пшениці в Алжир", - розповіли в міністерстві.

Фото: балкери SEA LUCK і SUPER ARSENAL, що вийшли з портів Одеси (t.me/miUkraune)

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7,4 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 334 судна із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.