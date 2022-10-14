Из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием: куда направляется

Из украинских портов вышли еще 3 судна с агропродукцией. Они направляются потребителям в Африку и Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры .

"Среди них балкеры SUPER ARSENAL, который доставляет 27,5 тысяч тонн кукурузы в Тунис, и SEA LUCK, который доставляет 13,5 тысяч тонн пшеницы в Алжир", - рассказали в министерстве.

Фото: вышедшие из портов Одессы балкеры SEA LUCK и SUPER ARSENAL (t.me/miUkraune)

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,4 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.