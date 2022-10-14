Из портов Одессы вышел очередной караван с продовольствием: куда направляется
Из украинских портов вышли еще 3 судна с агропродукцией. Они направляются потребителям в Африку и Азию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.
"Среди них балкеры SUPER ARSENAL, который доставляет 27,5 тысяч тонн кукурузы в Тунис, и SEA LUCK, который доставляет 13,5 тысяч тонн пшеницы в Алжир", - рассказали в министерстве.
Фото: вышедшие из портов Одессы балкеры SEA LUCK и SUPER ARSENAL (t.me/miUkraune)
Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,4 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину продлить действие зернового соглашения, которое позволило открыть черноморские порты для экспорта украинского зерна.
Как известно, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.