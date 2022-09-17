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Украина отправила третье зафрахтованное ООН судно с зерном для борьбы с голодом в Африке

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Украина, Суббота 17 сентября 2022 13:42
Украина отправила третье зафрахтованное ООН судно с зерном для борьбы с голодом в Африке Фото: Украина отправила судно для борьбы с голодом в Эфиопии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта "Черноморск". На его борту более 30 тысяч тонн пшеницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Мининфраструктуры .

Судно следует в Эфиопию, которая, согласно выводам ООН, находится на грани продовольственной катастрофы.

"По подсчетам ООН, 70 млн социально незащищенного населения мира, в том числе в Африке и Азии, на грани голода именно из-за полномасштабного вторжения России", - заявил Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

По его словам, в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН Украина отправила три судна с более чем 90 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии и Йемена. В планах экспорт еще 190 тысяч тонн, которые сейчас закупают партнеры из ООН.

Министр призвал других международных партнеров, частных инвесторов приобщиться к закупке продовольствия для нужд Африки. "Наши порты готовы оперативно принять и скачать суда для спасения мира от голода", - добавил он.

Кроме IKARIA ANGEL сегодня из украинских портов отправились еще 9 судов. В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 23 судна отправились из украинских портов в страны Африки. На их борту 0,64 млн. тонн продовольствия. В общей сложности, украинские порты покинули 159 судов из 3,6 млн тонн агропродукции.

Напомним, по данным ООН, из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек. Из них 70 миллионов из-за войны в Украине.

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