В пятницу, 23 сентября, из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием. Корабли направляются в страны Африки и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры .

Фото: балкеры с украинской агропродукцией, вышедшие в море 23 сентября (facebook.com/MinInfra.UA)

"Сегодня, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На борту 201 тысяча тонн продовольствия для стран Азии и Африки", - говорится в сообщении.