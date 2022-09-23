Из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием
В пятницу, 23 сентября, из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием. Корабли направляются в страны Африки и Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.
Фото: балкеры с украинской агропродукцией, вышедшие в море 23 сентября (facebook.com/MinInfra.UA)
"Сегодня, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На борту 201 тысяча тонн продовольствия для стран Азии и Африки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 4,58 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.
Напомним, 17 сентября из порта "Черноморск" вышел балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН.
Отметим, что по данным ООН, из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек. Из них 70 миллионов из-за войны в Украине.