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Из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием

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Одесса, Пятница 23 сентября 2022 10:23
Из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием Фото: из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 23 сентября, из портов Одессы вышли еще 11 суден с украинским продовольствием. Корабли направляются в страны Африки и Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.

Фото: балкеры с украинской агропродукцией, вышедшие в море 23 сентября (facebook.com/MinInfra.UA)

"Сегодня, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На борту 201 тысяча тонн продовольствия для стран Азии и Африки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 4,58 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, 17 сентября из порта "Черноморск" вышел балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН.

Отметим, что по данным ООН, из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек. Из них 70 миллионов из-за войны в Украине.

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