UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Порти та "Укрзалізницю" вперше боронитимуть цивільні команди ППО, - Кулеба

18:18 25.03.2026 Ср
2 хв
До захисту логістики від дронів вперше залучили членів ДФТГ
aimg Марія Науменко
Фото: протиповітряна оборона (Getty Images)

Віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що в українських портах і на об’єктах "Укрзалізниці" вперше запрацювали цивільні команди для збиття дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю

Читайте також: Інструктори ЗСУ були шоковані тим, як військові США збивають "Шахеди", - The Times

За його словами, йдеться про членів добровольчих формувань територіальних громад, які залучені до виконання завдань із протидії ворожим безпілотникам відповідно до урядової постанови.

"Саме в портах і на "Укрзалізниці" ми впроваджуємо перші команди, які, відповідно до постанови, ухваленої урядом, зможуть і вже виконують певні завдання зі збиття дронів, будучи при цьому не військовими, а членами ДФТГ", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що українська логістика залишається однією з головних цілей для російських ударів.

"Нас (хочуть - ред.) просто позбавити або логістики до портів, або логістики до Донецької області, або прифронтової логістики. Але ми зі свого боку робимо разом з військовими все для того, щоб захистити нашу інфраструктуру", - підсумував урядовець.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" посилила заходи безпеки для пасажирів і попередила, що у разі загрози під час рейсу може бути оголошена евакуація з поїзда.

У компанії пояснили, що такі заходи стали особливо актуальними через зростання ризиків атак на залізничну інфраструктуру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
