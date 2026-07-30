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Порты Одессы на паузе: эксперт назвал альтернативы и их особенности

13:19 30.07.2026 Чт
2 мин
Стоит ли готовиться к коллапсу?
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Порты Одессы на паузе: эксперт назвал альтернативы и их особенности Фото: Порты Одессы пока не работают, однако причин для паники нет (Getty Images)
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В настоящее время работа морских портов Большой Одессы парализована из-за постоянных российских атак. Поэтому экспортные и импортные потоки оперативно переориентируются на альтернативные сухопутные и речные маршруты.

Об этом идет речь в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота "Залечь на дно в Одессе. Почему остановились порты и какими будут последствия для Украины".

Выбор альтернативного маршрута зависит от типа груза. Для контейнерного сегмента и высокоценного импорта ключевую роль продолжают играть порты Центральной и Северной Европы.

Как объяснил президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко, около 50% украинской контейнерной базы и до последних атак обрабатывалось через порты Румынии и Балтии.

Эксперт подчеркнул, что среди ключевых причин:

  • риски по безопасности,
  • релокация бизнеса на запад Украины,
  • специфика отдельных таможенных процедур в Одесской области.

Что важно понимать, рынок фактически возвращается к цепям, сформированным еще 4 года назад. Это значит, что бояться коллапса не стоит.

"Но это дольше и дороже: дополнительное автомобильное или железнодорожное плечо, перевалки, пересечение границы, сложнее возвращение пустых контейнеров", - предупредил Берестенко.

Он также отметил: альтернативные маршруты позволяют продолжать внешнюю торговлю. Несмотря на это, Констанца, Гданьск, Гдыня, Клайпеда и западная граница не смогут полноценно заменить порты Большой Одессы.

Еще одна проблема заключается в том, что точно рассчитать итоговую смету действительно сложно. Дело в том, что дополнительные расходы существенно отличаются в зависимости от:

  • плеча доставки по железной дороге,
  • выбранного автомобильного направления,
  • очередей на пограничных переходах.

С комментарием по этому поводу также выступил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

По его словам, основная составляющая - это бензин и дизель.

"А он, как видите, сейчас на рынке прыгает туда-сюда в зависимости от военно-политической ситуации в Персидском заливе. Поэтому сейчас говорить о любых цифрах преждевременно", - объяснил эксперт.

Что касается аграриев, то для них ключевую роль играет железнодорожная логистика. Проблема в том, что с 1 августа Укрзализныця анонсировала повышение тарифов на грузовые перевозки на 30%.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему именно сейчас Россия массированно атакует порты Украины.

Кстати, недавно в Администрации морских портов Украины заявили, что ограничений на работу Украинского морского коридора страна не вводила.

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