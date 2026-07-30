Порты Одессы на паузе: эксперт назвал альтернативы и их особенности

В настоящее время работа морских портов Большой Одессы парализована из-за постоянных российских атак. Поэтому экспортные и импортные потоки оперативно переориентируются на альтернативные сухопутные и речные маршруты.

Об этом идет речь в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота "Залечь на дно в Одессе. Почему остановились порты и какими будут последствия для Украины".

Выбор альтернативного маршрута зависит от типа груза. Для контейнерного сегмента и высокоценного импорта ключевую роль продолжают играть порты Центральной и Северной Европы.

Как объяснил президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко, около 50% украинской контейнерной базы и до последних атак обрабатывалось через порты Румынии и Балтии.

Эксперт подчеркнул, что среди ключевых причин:

риски по безопасности,

релокация бизнеса на запад Украины,

специфика отдельных таможенных процедур в Одесской области.

Что важно понимать, рынок фактически возвращается к цепям, сформированным еще 4 года назад. Это значит, что бояться коллапса не стоит.

"Но это дольше и дороже: дополнительное автомобильное или железнодорожное плечо, перевалки, пересечение границы, сложнее возвращение пустых контейнеров", - предупредил Берестенко.

Он также отметил: альтернативные маршруты позволяют продолжать внешнюю торговлю. Несмотря на это, Констанца, Гданьск, Гдыня, Клайпеда и западная граница не смогут полноценно заменить порты Большой Одессы.

Еще одна проблема заключается в том, что точно рассчитать итоговую смету действительно сложно. Дело в том, что дополнительные расходы существенно отличаются в зависимости от:

плеча доставки по железной дороге,

выбранного автомобильного направления,

очередей на пограничных переходах.

С комментарием по этому поводу также выступил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

По его словам, основная составляющая - это бензин и дизель.

"А он, как видите, сейчас на рынке прыгает туда-сюда в зависимости от военно-политической ситуации в Персидском заливе. Поэтому сейчас говорить о любых цифрах преждевременно", - объяснил эксперт.

Что касается аграриев, то для них ключевую роль играет железнодорожная логистика. Проблема в том, что с 1 августа Укрзализныця анонсировала повышение тарифов на грузовые перевозки на 30%.