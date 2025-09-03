На порталі "Дія" запрацювало нове бронювання за рішенням уряду

Кабінет міністрів України 13 серпня ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки. Нововведення спрямовані на збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.

Відтепер критично важливі підприємства на прифронтових територіях можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Рішення вже реалізоване на порталі "Дія".

Механізм підтримки бізнесу

Цей крок дозволяє забезпечити стабільну роботу бізнесу навіть у найскладніших умовах війни. Водночас він спрямований на задоволення потреб оборони.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів наголосив, що механізм 100% бронювання є важливим для збереження робочих місць та забезпечення армії ресурсами. Бізнес у прифронтових регіонах потребує максимальної підтримки держави.

Що змінилося

Раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. Тепер для прифронтових територій цей обсяг подвоєно до 100%.

Таким чином, бізнес, що працює в умовах постійної небезпеки, отримає можливість зберегти всі трудові ресурси. Це також сприятиме більшій стійкості економіки у прифронтових регіонах.

Як працює бронювання через "Дія"

Щоб скористатися новим механізмом, підприємство має подати звернення до обласної військової адміністрації. Там перевіряють діяльність компанії та у разі позитивного рішення погоджують збільшення ліміту.

Після цього державний орган через портал "Дія" підвищує рівень бронювання до 100%. Далі підприємство самостійно вносить усіх працівників у систему для бронювання.

Хто реалізує послугу

Послуга розроблена спільно Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони. Вона стала можливою завдяки проєкту підтримки "Дія", який реалізується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

Таким чином, уряд посилив захист бізнесу у прифронтових регіонах та створив умови для збереження кадрів. Це рішення одночасно допомагає армії та підтримує економіку держави.