На портале "Дія" заработало новое бронирование по решению правительства

Для критически важных предприятий у фронта увеличен объем бронирования персонала. Вместо 50% бизнес теперь может забронировать 100% своих работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Кабинет министров Украины 13 августа принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики. Нововведения направлены на сохранение кадрового потенциала предприятий, работающих в зонах боевых действий.
Отныне критически важные предприятия на прифронтовых территориях могут бронировать 100% своих военнообязанных работников. Решение уже реализовано на портале Дія.
Этот шаг позволяет обеспечить стабильную работу бизнеса даже в самых сложных условиях войны. В то же время он направлен на удовлетворение потребностей обороны.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив отметил, что механизм 100% бронирования является важным для сохранения рабочих мест и обеспечения армии ресурсами. Бизнес в прифронтовых регионах нуждается в максимальной поддержке государства.
Ранее действовала норма, которая позволяла бронировать только 50% военнообязанных работников критически важных предприятий. Теперь для прифронтовых территорий этот объем удвоен до 100%.
Таким образом, бизнес, работающий в условиях постоянной опасности, получит возможность сохранить все трудовые ресурсы. Это также будет способствовать большей устойчивости экономики в прифронтовых регионах.
Чтобы воспользоваться новым механизмом, предприятие должно подать обращение в областную военную администрацию. Там проверяют деятельность компании и в случае положительного решения согласовывают увеличение лимита.
После этого государственный орган через портал "Дія" повышает уровень бронирования до 100%. Далее предприятие самостоятельно вносит всех работников в систему для бронирования.
Услуга разработана совместно Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны. Она стала возможной благодаря проекту поддержки "Дія", который реализуется ПРООН в Украине при поддержке Швеции.
Таким образом, правительство усилило защиту бизнеса в прифронтовых регионах и создало условия для сохранения кадров. Это решение одновременно помогает армии и поддерживает экономику государства.
Напомним, Кабинет министров 13 августа принял решение, по которому бронь могут получить 100% военнообязанных работников критически важных предприятий, работающих на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий.
На начало 2025 года бронирование имели 950 тысяч военнообязанных украинцев.