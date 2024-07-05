На порталі "Дія" з'являться нові послуги

Уряд дав старт проєкту "єДозвіл", який дозволить отримувати ліцензії та дозволи для бізнесу просто на порталі "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
Федоров пояснив, що раніше, щоб отримати ліцензію, треба було їхати в установу, витрачаючи на це час, однак тепер з "Дією", за його словами, все буде набагато простіше й без корупційних ризиків.
"Підприємці зможуть зручно в кілька кліків через портал "Дія" подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати адмінпослуги чи подавати скарги", - розповів міністр.
За його словами, вже на першому етапі будуть доступні ліцензії та декларації у сфері охорони праці, а з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Перелік сфер і послуг поступово розширюватиметься.
"Як це буде на ділі. Умовно, ви хочете почати ветеринарну практику, але для цього потрібно отримати ліцензію від Держпродспоживслужби. Раніше треба було збирати заяву, копії потрібних документів і везти в Держпродспоживслужбу. Скоро це все можна буде зробити в кілька кліків на порталі "Дія", - появнив Федоров.
Міністр зазначив, що система автоматично перевірить документи, які користувач завантажить, і якщо все ок, за кілька хвилин видасть дозвіл чи ліцензію. Якщо система бачить ризик, заяву розгляне представник держоргану, в такому випадку відповідь буде протягом 10 днів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у "Дії" незабаром можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані.
Крім того, Федоров розповідав, що українці зможуть редагувати дані про своє місце проживання у застосунку "Дія".
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