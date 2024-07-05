На портале "Дія" появятся новые услуги

Федоров пояснил, что раньше, чтобы получить лицензию, надо было ехать в учреждение, тратя на это время, однако теперь с "Дією", по его словам, все будет гораздо проще и без коррупционных рисков.

"Предприниматели смогут удобно в несколько кликов через портал "Дія" подавать документы, восстанавливать или аннулировать лицензии, отслеживать прогресс в обработке документов, оплачивать админуслуги или подавать жалобы", - рассказал министр.

По его словам, уже на первом этапе будут доступны лицензии и декларации в сфере охраны труда, а с сентября можно будет получить лицензию на ветеринарную деятельность. Перечень сфер и услуг постепенно будет расширяться.

"Как это будет на деле. Условно, вы хотите начать ветеринарную практику, но для этого нужно получить лицензию от Госпродпотребслужбы. Раньше надо было собирать заявление, копии нужных документов и везти в Госпродпотребслужбу. Скоро это все можно будет сделать в несколько кликов на портале "Дія", - появился Федоров.

Министр отметил, что система автоматически проверит документы, которые пользователь загрузит, и если все ок, за несколько минут выдаст разрешение или лицензию. Если система видит риск, заявление рассмотрит представитель госоргана, в таком случае ответ будет в течение 10 дней.