У "Дії" можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram .

Він розповів, що за допомогою "Дії" можна буде зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я, а також обрати сімейного лікаря, подати або розірвати декларацію. Для цього не треба буде ходити до лікарні чи поліклініки.

Також за допомогою програми можна буде змінити дані про себе в електронній системі охорони здоров'я, у тому числі ввести новий номер телефону або місце проживання. Наразі для цього необхідно їздити до поліклініки або звертатися до Національної служби здоров'я.

"Скоро - кілька кліків у "Дії", засвідчили "Дія.Підписом" - і все готово. Далі функціонал розшириться", - наголосив міністр.

За його словами, над сервісом працюють спільно з МОЗ та НСЗУ.